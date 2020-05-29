Минтруд хочет разрешить компаниям закупать маски для работников за счет страховых взносов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением разрешить компаниями закупать маски и перчати для работников за счет страховых взносов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"Расходы на закупку масок, перчаток, термометров для бесконтактного измерения температуры, установку в помещениях санитайзеров, проведение тестов на коронавирус работодатели смогут возместить за счет средств страховых взносов. Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников", - сказал глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что проект приказа о возмещении работодателям расходов на противодействия коронавирусной инфекции согласован с отраслевыми ведомствами.

"В случае его утверждения работодатели смогут получить компенсацию расходов на приобретение масок, перчаток, термометров и санитайзеров из средств Фонда социального страхования. Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год", - подчеркнули в Минтруде.

Ежегодно объем средств страховых взносов, возмещенных работодателям на обеспечение предупредительных мер, составляет свыше 10 млрд рублей. Сейчас за счет сумм страховых взносов работодатели могут финансировать проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение работникам средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей, приобретение аптечек для оказания первой помощи и ряд других мероприятий.