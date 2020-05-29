Лукашенко заявил, что белорусам удалось избежать безработицы в условиях пандемии

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли правильное решение не останавливать производство в республике в условиях пандемии коронавируса, в стране удалось избежать безработицы. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу в ходе посещения Минского тракторного завода (МТЗ).

"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", - сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

Как проинформировали Лукашенко, в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - заметил белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем и со сбытом, он отметил также необходимость развития производства за рубежом.

Ранее Лукашенко заявлял, что самая тяжелая проблема сегодня в Белоруссии - это ситуация в экономике, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире. В Белоруссии, несмотря на пандемию и рекомендации ВОЗ усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий, карантин не введен. Лукашенко заявил, что белорусам надо работать, так как иначе нечего будет есть. 26 мая во время презентации экономического прогноза по Белоруссии представители Всемирного банка спрогнозировали для республики колоссальный спад экономики. В последние недели в Белоруссии ежедневно фиксируется 900 и более новых случаев заражения, всего инфицирована почти 40 тыс. человек.