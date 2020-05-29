Мишустин обновил состав набсовета Аналитического центра при правительстве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обновил состав наблюдательного совета Аналитического центра при правительстве РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ также утверждает устав этой некоммерческой организации в новой редакции.

Согласно распоряжению, председателем наблюдательного совета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его заместителем - первый замглавы аппарата кабмина Валерий Сидоренко.

Всего в набсовет входят 10 человек, среди них глава МЭР РФ Максим Решетников, руководитель Минкомсвязи Максут Шадаев, замминистра финансов Алексей Сазанов, помощник премьер-министра Георгий Идрисов, замглавы аппарата кабмина Ольга Чепурина, а также ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

При прежнем составе кабмина набсовет Аналитического центра состоял из 13 членов, его возглавлял бывший первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.