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Пандемия коронавируса нового типа

Переобучение потерявших работу из-за пандемии в России охватит до 500 тыс. человек

В АСИ отметили, что старт программы планируется на 15 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Программы переобучения и подготовки российских граждан, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, способны охватить до 500 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", посвященной улучшению инвестиционного климата в России.

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Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда 27 мая сообщил, что подготовлен комплекс мер по переобучению и подготовке сотрудников, потерявших работу из-за пандемии. Он уточнял, что старт программы планируется на 15 июня, а завершение - на конец года.

"Мы готовы на своей инфраструктуре и [на инфраструктуре] Министерства просвещения РФ обеспечить подготовку от 150 тыс. до 500 тыс. человек, которые остались сегодня без работы", - сказала Чупшева.

Она уточнила, что речь идет о переобучении по коротким программам с применением дистанционных форматов под запросы работодателей и инвесторов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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