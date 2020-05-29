В МЭР заявили, что число проверок бизнеса в апреле снизилось в 15 раз

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число проверок бизнеса в апреле снизилось в 15 раз по сравнению с прошлым годом, за апрель - май российские предприятия были освобождены от 150 тыс. проверок. Об этом заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев в ходе форума РСПП "Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий пандемии COVID-19".

"Только в апреле - мае [предприятия] освободились от проведения 150 тыс. проверочных мероприятий. Наш мониторинг показал, что в апреле 2020 года, если это сравнивать с апрелем 2019 года, количество проверок снизилось в 15 раз", - сообщил Херсонцев.

Кроме того, благодаря применению принципа "лицензия автоматом" были автоматически продлены сроки действия почти 70 разрешительных документов. "Речь идет как о десятках тысяч различных разрешений для бизнеса, так и о сотне тысяч различных документов для граждан, профессиональных свидетельств, аттестатов, сертификатов", - добавил замглавы Минэкономразвития.

По его словам, в национальном плане восстановления экономики Минэкономразвития предложило дальнейшее развитие регуляторных мер, они могут распространиться на будущее, когда пандемия закончится.

"В национальном плане [восстановления экономики] зафиксировано и нами предложено дальнейшее развитие регуляторных мер. Одна из идей - новые решения, которые в новых реалиях возникают, они, наш взгляд, покажут максимальную эффективность и дальше их [можно] на развитие экономики в обычном периоде, без эпидемий, также распространить", - отметил Херсонцев.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что в национальном плане восстановления экономики министерство планирует использовать те инициативы и новации, которые появились в законодательстве, в частности по мораторию на проверки, а также меры по продлению срока действия документов.

18 марта Минэкономразвития приняло решение о приостановке ряда плановых проверок. Продолжение или назначение новых проверок возможно в исключительных случаях, таких как причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций, поручение президента или правительства.