{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Еврокомиссия одобрила выделение кредита в €500 млн макрофинансовой помощи Украине

В заявлении ЕК отмечается, что такое решение принято после выполнения страной всех согласованных критериев и требований МВФ

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в распространенном в пятницу заявлении.

"Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн кредитования Украине в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи этой стране. Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ. Таким образом в общей сложности в 2014 года ЕС выделил Украине €3,8 млрд, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия также напомнила, что Украина еще сможет получить от Брюсселя в этом году €1,2 млрд в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

Теги
Украина
Пандемия коронавируса нового типа
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Пострадавшей отраслью признаны радио, ТВ, агентства, печатные и электронные СМИ
Читать полностью