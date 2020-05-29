Приложение для электронного паспорта разработают к 31 августа

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует разработать мобильное приложение, которое можно будет использовать вместо паспорта в рамках эксперимента в Москве, к 31 августа 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Минкомсвязь предложила провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения ("Мобильный идентификатор") вместо паспорта. 25 мая министерство опубликовало соответствующий проект постановления правительства, который спустя час был удален. Тем не менее в пресс-службе Минкомсвязи, а затем и сам глава ведомства Максут Шадаев подтвердили соответствующие планы.

По новой версии проекта, мобильное приложение и инфраструктуру для него предложено создать не к 1 декабря, а к 31 августа. Активировать приложение и начать его использовать в рамках эксперимента можно будет с 1 декабря 2020 года.

Кроме того, теперь Минкомсвязь допускает, что граждане смогут не только предоставлять вместо паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему устройству при помощи технологии NFC (нужна, например, для бесконтактной оплаты покупок с телефона).

В целом, согласно предложениям Минкомсвязи, граждане, активировавшие приложение в пилотных отделениях МФЦ, смогут использовать его для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Как заявлял впоследствии Шадаев, использовать мобильное приложение можно будет даже для покупки алкоголя или сигарет, причем для каждого конкретного случая набор предоставляемых данных будет варьироваться. Министр добавлял, что мобильное приложение не заменит бумажный паспорт, хотя в 9 из 10 случаев будет возможность использовать цифровую копию.

О пилоте

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен обратиться в один из пилотных многофункциональных центров и предоставить необходимые документы.

Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента. Срок действия активации мобильного приложения соответствует сроку действия паспорта.

Блокировка приложения может наступить, в частности, в случаях утраты, замены, хищения смартфона с установленным и активированным мобильным приложением, выявления фактов активации или применения мобильного приложения без согласия гражданина, утраты или замены паспорта, выявления противоправных действий, осуществляемых с применением мобильного приложения.