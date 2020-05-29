{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Швейцарские банки отказали Вексельбергу в разморозке счетов для борьбы с коронавирусом

Бизнесмен сообщил, что неоднократно обращался с такой просьбой

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу разморозить часть средств на его счетах, чтобы направить их на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом бизнесмен сообщил, выступая в рамках онлайн-сессии Недели российского бизнеса РСПП.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы, как лицо санкционное в контексте американского законодательства, неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, в частности к инвестиционному банку Julius Baer, с просьбой направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не бизнес, на благотворительные цели - на решение проблем с пандемией, - и мы получили отказ. Нонсенс", - сказал он.

"Это варварство - в 21 веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения. Я думаю, что мы как международное сообщество, бизнес-сообщество всячески должны проявлять всевозможные инициативы для того, чтобы преодолевать я бы сказал искусственные барьеры в этом плане", - добавил он.

Вексельберг и "Ренова" попали под американские санкции в апреле 2018 года. После этого банки заморозили личные средства бизнесмена.

Теги
СШАРоссияШвейцарияВексельберг, Виктор ФеликсовичПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Пострадавшей отраслью признаны радио, ТВ, агентства, печатные и электронные СМИ
Читать полностью