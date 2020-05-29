Швейцарские банки отказали Вексельбергу в разморозке счетов для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу разморозить часть средств на его счетах, чтобы направить их на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом бизнесмен сообщил, выступая в рамках онлайн-сессии Недели российского бизнеса РСПП.

"Мы, как лицо санкционное в контексте американского законодательства, неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, в частности к инвестиционному банку Julius Baer, с просьбой направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не бизнес, на благотворительные цели - на решение проблем с пандемией, - и мы получили отказ. Нонсенс", - сказал он.

"Это варварство - в 21 веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения. Я думаю, что мы как международное сообщество, бизнес-сообщество всячески должны проявлять всевозможные инициативы для того, чтобы преодолевать я бы сказал искусственные барьеры в этом плане", - добавил он.

Вексельберг и "Ренова" попали под американские санкции в апреле 2018 года. После этого банки заморозили личные средства бизнесмена.