Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

"Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет", - говорится в сообщении кабмина.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

В правительстве отметили, что медиаотрасль оказалась в сложной ситуации, связанной с падением выручки от продажи книг и печатной продукции, со снижением доходов от рекламы. Особенно страдают небольшие компании и организации в регионах, большинство из которых относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, подчеркнули в пресс-службе. "В правительство поступили многочисленные обращения граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно поддержать представителей отрасли", - сообщили в кабмине.

"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", - заявил Мишустин, слова которого приводит пресс-служба.

В правительстве напомнили, что в числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа как пострадавшая отрасль, - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников - выше одного МРОТ, а также реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями. Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий и грантов, которые можно потратить на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.

Ранее о включении СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова. Она уточнила, что это было сделано после соответствующей просьбы президента республики Рустама Минниханова.

Ранее он направил в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, находившегося в тот момент в статусе и.о. председателя правительства, письмо с предложением признать региональные средства массовой информации отраслью, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В своем обращении глава региона отмечал, что в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции региональные средства массовой информации работают при значительном снижении объемов рекламного рынка до 90%. Ранее они получали значительную часть своих доходов от предприятий, которые на данный момент прекратили либо приостановили свою деятельность. Также в результате введения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса, снизились объемы розничных продаж периодических печатных изданий, оказалось под угрозой проведение подписной кампании.

В новость были внесены изменения (13:59 мск) - добавлен комментарий правительства.