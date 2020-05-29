На заводе Росатома в Волгодонске запустили уникальный станок для обработки реакторов АЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Уникальный горизонтальный фрезерно-расточной станок для обработки корпусов парогенераторов и реакторов для АЭС запустили в волгодонском филиале компании АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома). Он позволит в полтора раза ускорить проведение таких работ, сообщила пресс-служба компании.

"В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") запущен в эксплуатацию уникальный горизонтальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ компании koda. Оборудование такого типа запускается на "Атоммаше" впервые за 40 лет", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вместе с использованием уже имеющихся обрабатывающих центров "Атоммаш" сможет обеспечить максимальную загрузку производства.

Длина станка составляет 40 метров, а общая масса высокотехнологичного оборудования - порядка 590 тонн. Горизонтальный фрезерно-расточный станок предназначен для механической обработки заготовок и корпусов парогенератора и реактора. "Оборудование способно выполнять финишную механическую обработку и нарезание резьбы главного разъема корпуса реактора. Так, срок данной операции сократился в полтора раза. Максимальный вес обрабатываемых изделий достигает 600 тонн", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с инвестиционной программой компания продолжает модернизацию производственных мощностей. Планируется, что в течение года на завод поступят еще 11 видов оборудования. "Для реализации намеченной программы мы постоянно совершенствуем технологии изготовления и оснащаем производство современным оборудованием. Этот станок является фаворитом производства, так как с его помощью мы сможем осуществлять механическую обработку изделий на высоких режимах. Это позволит нам увеличить производительность и сократить сроки изготовления оборудования АЭС", - приводятся в сообщении слова директора Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" Ровшана Аббасова.

"Атомэнергомаш" - одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной и тепловой энергетики, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности.