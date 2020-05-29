"Гемотест" начал выполнять анализ на антитела к коронавирусу во всех федеральных округах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сеть лабораторий "Гемотест" начала выполнять анализ на антитела к коронавирусу во всех федеральных округах России. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее "Гемотест" заявлял о запуске услуги в Москве и Московской области.

"Жители всех федеральных округов России могут проверить, переболели ли они COVID-19. В любом отделении "Гемотест" можно сдать анализ на антитела IgG к новому коронавирусу: его положительный результат говорит о наличии специфического иммунитета к инфекции", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, биоматериал для исследования будет браться посредством взятия крови из вены. Стоимость анализа - 950 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно). В части лабораторных отделений Сибири и Урала цена выше - от 1 тыс. до 1 тыс. 250 рублей. Анализ принимают в течение всего рабочего дня лабораторных отделений.

Специальная подготовка к анализу не требуется, но нужно соблюдать общие правила. Сдавать кровь рекомендуется натощак (через 8 часов после последнего приема пищи), сообщили в "Гемотесте". Результаты теста на антитела предоставляются в качественном формате (положительный или отрицательный). Получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте или в любом лабораторном отделении, срок выполнения исследования - 3 дня.

Обязательным условием для анализа является отсутствие контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14 дней и отсутствие симптомов ОРВИ и пневмонии в течение 5 дней. "Наличие антител класса IgG может свидетельствовать о перенесенном заболевании или о стадии разрешения болезни. Для исключения текущего заболевания или носительства, необходимо сдать анализ антитела IgM и ПЦР на COVID-19", - отмечается в сообщении. Эти исследования выполняют в части отделений "Гемотест" по России (около 200 точек, адреса и графики взятия биоматериала размещены на сайте), а также при заказе обслуживания на дому.