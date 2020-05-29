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"Газпром" готов начать переговоры с Белоруссией о цене газа после погашения долга

Задолженность Минска за поставки российского газа составляет $165,57 млн, уточнил председатель правления компании Алексей Миллер
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© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Газпром" готов начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн, сообщил ТАСС председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.

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"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь", - сказал он.

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин во время телефонного разговора в среду договорились поручить главам министерств энергетики двух стран продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.

14 мая премьер Белоруссии после встречи с президентом Александром Лукашенко заявил, что республика рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ. Тогда Румас сказал, что оптовая цена за тысячу кубометров газа составляет $80, в то время как по контракту с Россией Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. куб.

13 апреля Лукашенко заявил, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной из-за пандемии коронавируса ситуации. 9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но, если соглашение подписано, оно должно исполняться. 

Теги
БелоруссияРоссияМиллер, Алексей Борисович
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