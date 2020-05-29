Ученые прогнозируют хороший урожай озимых в Центральном Черноземье и Поволжье

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Ученые ожидают хороший урожай озимых в Центральном Черноземье и в Поволжье, однако последствия аномально теплой зимы могут отразиться на объемах собранного урожая. Из-за отсутствия морозов не погибли сорняки, грызуны, вредители-насекомые, грибковые инфекции, в пятницу рассказал профессор Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I Сергей Гончаров в ходе онлайн-форума "Зерно России: новая реальность".

"В Центральном Черноземье, Поволжье, условия складываются в пользу формирования урожайности выше предыдущих лет на 5-7% и, возможно, даже больше. В Южном федеральном округе вероятно снижение урожая из-за засухи и заморозков, насколько, пока сложно оценить. Везде есть риски снижения урожая и его качества из-за патогенов. Но в целом виды на урожай оптимистичные", - сказал Гончаров.

Он добавил,что больше всего в России озимых засеяно в Северо-Кавказском регионе - 40%, в Поволжье - 27%, в Центральном Черноземье - 20%. Всего в России засеяно 18,2 млн га озимых, состояние 96% из них в начале зимы оценивалось как удовлетворительное. Средняя урожайность пшеницы по стране - в среднем 2,5 тонны с гектара.

Гончаров пояснил, что в последние годы наблюдается резкое увеличение доли посевов озимой пшеницы южной селекции, их объемы в масштабах страны выросли до 40%, что в условиях регионов с более низкими температурами также влияет на урожай. "Сортов южной селекции все больше в Курской, Белгородской области, там более половины площадей озимой пшеницы заняты краснодарскими сортами, но они не очень адаптированы к местным условиям, к холодам. Теплая зима с дефицитом влаги способствовала развитию вредителей, уже отмечен рост чешуекрылых, это и мотыльки, луговой и стеблевой, и совки капустные, а также жесткокрылые", - добавил Гончаров.

По мнению Гончарова, из-за аномально теплой зимы сохранились грызуны и грибковая инфекция, которые способны существенно повлиять на объемы урожая. "В Черноземье практически все поля озимой пшеницы уже осенью были поражены септориозом (грибковое заболевание, белая пятнистость листьев, способно уничтожить до 50% урожая пшеницы). Есть еще один фактор, который нельзя сбрасывать, это грызуны, которые обычно гибнут за время зимы. Однако мягкая зима позволила не только не сократить их численность, но наоборот, приумножиться", - полагает ученый.

Он добавил, что озимая пшеница созрела на 50%, на юге, в Воронежской, Белгородской областях, уже начинается колошение. "Густота выше средних многолетних значений, как минимум выше последних двух лет. Сорняки себя тоже в этом году чувствуют великолепно, не было погоды, чтобы с ними бороться, потери могут быть более 20%", - констатировал он.