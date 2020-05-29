В Думе назвали приоритет законопроекта об ограничении рекламы в соцсетях

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Запреты для бизнеса на сотрудничество с социальными сетями, нарушающими законодательство РФ, и их блокировка не являются приоритетными инструментами регулирования. Об этом в пятницу сообщил ТАСС автор инициативы об ограничении рекламы в соцсетях, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Концепция законопроекта, который ограничивал бы рекламу в соцсетях, не выполняющих требования российского законодательства, еще разрабатывается. Есть общие представления о желаемом результате: чтобы зарубежные соцсети, собирающие рекламу в России, соблюдали наши законы", - сказал парламентарий.

Конкретные инструменты достижения этой цели, продолжил он, предстоит выяснить в ходе дальнейшего обсуждения. "Меньше всего хочется напрямую запрещать что-то нашему бизнесу - "бомбить Воронеж", пытаясь напугать [главу Facebook Марка] Цукерберга. Блокировки тоже не вариант. Понятно, что это не сработает, - подчеркнул депутат. - Сейчас я занимаюсь сбором данных, идей и предложений по этой проблеме".

По его словам, важно дать понять зарубежным IT-компаниям, что зарабатывать в России можно только законно. "В идеале Facebook мог бы пойти навстречу уже сейчас: объяснить свое отношение к ситуации, объявить в связи с этим какие-то свои планы. В таком случае, уверен, нашлось бы решение, устраивающее обе стороны. Пока встречного движения нет. Значит, будем учитывать интересы России, а не Facebook", - заключил Горелкин.

Ранее депутат в своем Telegram-канале раскритиковал невыплату Facebook штрафа на сумму 4 млн рублей за нарушение требований по локализации хранения персональных данных россиян. Он сравнил поведение IT-гигантов с колонизаторами и выступил с идеей ограничить размещение рекламы российских юридических и физических лиц в соцсетях, нарушающих законодательство РФ.