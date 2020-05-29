В РФ пустили в оборот первую партию нового препарата от коронавируса с маркировкой

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первая промаркированная партия препарата "Артлегиа", который исследуется как лекарство от коронавируса, произведена и выпущена в гражданский оборот с маркировкой. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Первая партия препарата "Артлегиа", который исследуется как лекарство от коронавируса, произведена в Ярославле и выпущена в гражданский оборот с маркировкой", - сообщили в пресс-службе, отметив, что объем партии составил 3354 упаковки.

По данным оператора, препарат был зарегистрирован в РФ во второй половине мая текущего года, является разработкой группы компаний "Р-Фарм". "Проведенные исследования препарата показали, что он блокирует медиатор воспаления Интерлейкин-6, что может применяться для терапии цитокинового шторма - одного из самых распространенных осложнений при коронавирусной инфекции COVID-19", - сказали в ЦРПТ.

В компании "Р-Фарм" отметили, что выпуск одного из приоритетных для компании продуктов с нанесением маркировки является еще одним шагом к обеспечению прозрачности рынка и гарантированному качеству продукции. "Механизм маркировки движения лекарственных препаратов позволяет фармацевтическим производителям гарантировать аутентичность продукции, защищать пациентов от недобросовестных участников рынка", - приводит ЦРПТ слова гендиректора "Р-Фарм" Василия Игнатьева.

Обязательная маркировка препаратов для лечения "семи нозологий" в России началась с 1 октября 2019 года. Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года планируется обязательная маркировка всех лекарственных препаратов.