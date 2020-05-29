МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Единовременную выплату на детей от трех до 16 лет получат 10 млн семей 1 июня, об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет, 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 млн детей. Первые выплаты по 10 тыс. рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно", - сообщили в пресс-службе.

В фонде подчеркнули, что в соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу 20 мая, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.

Большинство семей, отметили в ПФР, обратилось за выплатой через портал госуслуг. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, уточнить этап его рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель. В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Такое решение может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны.

"По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление", - добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня им будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.