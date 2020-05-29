Пакистан намерен частично возобновить международное авиасообщение с 30 мая

ИСЛАМАБАД, 29 мая. /ТАСС/. Власти Пакистана разрешили авиакомпаниям возобновить рейсы за пределы страны с субботы, 30 мая. Об этом в пятницу сообщается в уведомлении Управления гражданской авиации Пакистана.

"Всем национальным и иностранным авиаперевозчикам разрешено возобновить регулярные и чартерные перевозки пассажиров с территории Пакистана, - говорится в уведомлении. - Запрет на прилет пассажиров в Пакистан с территории других государств остается в силе".

Власти Пакистана полностью приостановили внутреннее и международное авиасообщение в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса в конце марта. Начиная с 16 мая перевозчикам разрешено частично возобновить авиасообщение внутри Пакистана и совершать рейсы между пятью крупнейшими аэропортами страны.

На данный момент в Пакистане выявлено свыше 64 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 1,3 тыс. В мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли.