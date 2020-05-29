Москва поднялась на девятое место в рейтинге самых развитых в мире экосистем для стартапов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва успешно конкурирует с мировыми центрами инноваций - российская столица поднялась в рейтинге самых развитых в мире экосистем для стартапов с 10 на 9 место. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы городского департамента экономической политики и развития.

"Москва укрепила позиции в списке самых развитых в мире экосистем для стартапов, поднявшись с 10 на 9 место в рейтинге Startup Ecosystem исследовательского центра StartupBlink. В тройке лидеров рейтинга находятся Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

По его словам, развитие инноваций является одним из приоритетных направлений Москвы. Российская столица успешно конкурирует с мировыми центрами инноваций, оставив позади такие города, как Шанхай, Сиэтл и Париж. Среди европейских городов Москва занимает третье место после Лондона и Берлина.

Москва, по мнению авторов Startup Ecosystem Rankings, является центром творческой индустрии Европы, где благодаря развитости технологий рождаются новые инновационные идеи. В число наиболее известных стартапов, помимо "Яндекса", входят медико-генетический центр Genotek и онлайн-сервис по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo. Авторы также отмечают у Москвы огромный потенциал для проведения исследований в области искусственного интеллекта и больших данных. StartupBlink также подготовил рейтинг городов по уровню их активности с точки зрения разработки инновационных решений для противодействия пандемии коронавируса.

"В Москве было разработано 18 решений по борьбе с пандемией. В их число вошли система цифровых пропусков для перемещения по городу, разработанная департаментом информационных технологий города Москвы, а также сервис по оказанию виртуальных медицинских консультаций от компании "DocDoc", - отметил Пуртов.

Исследовательский центр StartupBlink с 2017 года публикует рейтинг Startup Ecosystem Rankings. В исследовании оценивается развитость экосистем стартапов на основе трех обширных групп показателей в 100 странах и 1000 городах мира. Москва демонстрирует позитивную динамику в рейтинге, поднявшись с 2017 года на пять позиций.