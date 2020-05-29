В Ивановской области налоговый режим для самозанятых заработает с 1 июля

ТАСС, 29 мая. Депутаты Ивановской областной думы проголосовали за введение с 1 июля на территории региона специального налогового режима для самозанятых. Об этом в пятницу сообщается на сайте думы.

"Решением думы на территории Ивановской области с 1 июля 2020 года вводится специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Под профессиональным доходом понимается доход физического лица от предпринимательской деятельности, в которой он не имеет работодателя и не привлекает наемных работников, а также доход от использования имущества", - говорится в сообщении.

Новый налоговый режим распространится на самозанятых граждан, которые смогут платить налог 4-6% вместо 13%, как это предусмотрено для физлиц. Максимальный порог при применении данного налогового режима - выручка не более 2,4 млн рублей в год.

Предприниматели смогут зарегистрироваться через мобильное приложение "Мой налог" без посещения подразделений ФНС. При этом они будут освобождены от предоставления налоговой и неналоговой деклараций и другой отчетности, а также необходимости применения контрольно-кассовой техники.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях, полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым возвратят налог на доход, уплаченный ими за 2019 год. Кроме того, самозанятые смогут получить так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Эксперимент по введению на территории РФ специального режима налогообложения самозанятых начался с 1 января 2019 года. Пилотными регионами стали Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. С июля 2020 года другие субъекты могут самостоятельно принимать решение о введении налога для самозанятых на своей территории.