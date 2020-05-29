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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс" разрешил своим сотрудникам до сентября работать из дома

Ранее подобные решения приняли Mail.ru Group и группа Qiwi

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компания "Яндекс" разрешила своим сотрудникам до сентября работать в удаленном режиме, находясь дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Сотрудники могут по желанию до сентября работать удаленно. Сейчас мы продумываем организацию тестирования сотрудников к моменту возвращения людей в офисы", - сказал собеседник агентства.

26 мая вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков написал на своей странице в социальной сети Facebook, что компания будет работать на "удаленке" до 1 сентября. После этого группа Qiwi сообщила, что планирует начать выводить сотрудников из режима удаленной работы не ранее 1 сентября. В целях профилактики распространения коронавируса сотрудники компании все лето будут продолжать работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции.

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