Потребительские расходы в США в апреле сократились на рекордные 13,6%

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Потребительские расходы американцев в апреле на фоне пандемии сократились на 13,6%, сообщило в пятницу Министерство торговли США. Как отмечает агентство Reuters , это самое значительное снижение этого показателя с 1959 года, когда власти США начали вести данную статистику.

При этом, как следует из данных Минторга, личные доходы населения выросли на 10,5%. "Рост доходов населения в апреле в основном отражает увеличение государственных социальных выплат", - поясняет американское ведомство.

В четверг Министерство торговли США сообщило, что ВВП Соединенных Штатов в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении из-за пандемии. По оценкам американских специалистов, этот показатель во II квартале 2020 года рухнет на 40% в годовом исчислении. Ожидается, что в III квартале экономика восстановится, а ВВП возрастет на 21,5% в годовом исчислении.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 100 тыс. человек.