СМИ: набсовет Lufthansa не исключает вероятность банкротства

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Руководство германской авиакомпании Lufthansa, которая существенно пострадала из-за пандемии и ведет с властями ФРГ переговоры о господдержке, не исключает, что ей придется запустить процедуру банкротства. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Focus Online со ссылкой на источники в набсовете перевозчика. О сложной ситуации, в которой оказалась компания, пишет также журнал Der Spiegel.

Речь в теории может идти об особом виде банкротства, при котором концерн сохраняет управление активами. Такая процедура позволила бы компании не возвращать €1,8 млрд за проданные билеты, упростила бы увольнение сотрудников. В компании намекают, что это могло бы быть более выгодным вариантом, чем получение кредитов на невыгодных условиях, говорится в статье.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд. Пакет поддержки состоит из нескольких статей. €3 млрд от общего пакета - это доля государственной банковской группы KfW в виде так называемых консорциальных кредитов. Кроме того, национальный стабилизационный фонд WSF приобретает право негласного участия за €4,7 млрд в виде собственного капитала, в числе прочего государство намерено выкупить 20% акций за €0,3 млрд, также государство сможет назначить двоих своих представителей - независимых экспертов - в наблюдательный совет.

При этом Еврокомиссия, которая должна одобрить сделку, поставила условие - лишить компанию приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майна и Мюнхена. Набсовет Lufthansa счел это условие невыгодным и пока не стал одобрять получение госпомощи. "Отказ от помощи будет сигналом правительству ФРГ о необходимости новых переговоров с Брюсселем", - цитирует Focus Online представителя наблюдательного совета Lufthansa, не называя его имени.

Как сообщает в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, нынешней ликвидности концерну хватит до 15 июня, и потом, действительно, может быть начата процедура банкротства. При этом, даже если концерн сможет получить госпомощь, то это не будет гарантировать долгосрочного оздоровления концерна. Не исключено, что авиаперевозчику потребуются дополнительные кредиты, говорится в статье.

Lufthansa серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, €1 млн. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов. Уже в июне авиаперевозчик предполагает значительно увеличить число перелетов и довести его до 1,8 тыс. еженедельно.