РЖД обеспечат продажу защитных масок и перчаток во всех поездах дальнего следования

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. РЖД до конца следующей недели обеспечат продажу средств индивидуальной защиты - масок и перчаток во всех поездах дальнего следования, говорится в сообщении холдинга.

РЖД на данный момент организовали продажу масок и перчаток на железнодорожных вокзалах, станциях и транспортно-пересадочных узлах - в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли. Чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в поездах дальнего следования, включая высокоскоростные поезда "Сапсан", необходимо обратиться к проводнику вагона.

В РЖД напомнили, что перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования не реже четырех раз в сутки. Не менее двух раз в сутки проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. На вокзалах проводится регулярная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих моющих средств.

Зоны и предметы интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидений, подоконники и окна билетных касс), дезинфицируют не реже одного раза в два часа. В наиболее доступных для пассажиров точках - рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания - установлены бесконтактные диспенсеры со специальными антисептическими средствами. Чтобы избежать соприкосновения с контактными поверхностями, на пунктах досмотра предусмотрены одноразовые пакеты.