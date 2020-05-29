Аграрии Ставрополья заложат 100 га виноградников в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Темпы закладки виноградников будут сохранены в Ставропольском крае в 2020 году. Аграрии намерены заложить новые виноградники на площади не менее 100 га, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".

"В этом году на закладку и уходные работы на виноградниках из бюджетов разных уровней был выделен 61 млн рублей. <…> В планах у виноградарских предприятий края на этот год заложить минимум 100 га, провести уходные работы на площади в 500 га и установить шпалеру на площади 276 га", - говорится в сообщении.

Власти Ставропольского края ежегодно направляют бюджетные средства на поддержку отрасли, каждый год в регионе закладывают не менее 100 га новых виноградников, общая их площадь в крае превышает 6 тыс. га. Выделяемые деньги виноградари могут направить на приобретение спецтехники и производство европейских сортов винограда, на раскорчевку виноградников старше 20 лет и выращивание посадочного материала.

Новые площади освоят в 2020 году и садоводы Ставрополья, в планах - закладка 500 га садов и 70 га питомников. На поддержку садоводов в регионе выделено 570 млн рублей в 2020 году. В связи с ущербом после ночных заморозков весной 2020 года власти края выделяют дополнительную поддержку - 79 млн рублей будут направлены в помощь садоводам, еще 1,5 млн рублей на ягодоводческую подотрасль.