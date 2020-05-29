В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Включение средств массовой информации в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, поможет им воспользоваться мерами господдержки для компенсации потерь от размещения рекламы. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших отраслей экономики из-за коронавируса. Воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

"Подписание постановления - это ровно то, чего мы добивались с самого начала пандемии. СМИ, несмотря на свою совершенно исключительную социально-общественную роль и специфику, подчиняются такой же экономической логике, как и любая другая отрасль экономики. Главный их источник дохода, реклама (особенно в регионах), из-за пандемии практически исчез. Удар был нанесен, я бы сказал, просто сокрушительный", - отметил Катырин.

Он напомнил, что ТПП "била во все колокола, настаивая на обязательном включении медиа в список наиболее пострадавших отраслей, требующих государственной поддержки".

"Теперь воспользоваться мерами поддержки смогут издательства, газеты, журналы, сетевые издания, теле- и радиостанции, информагентства. Голос отрасли услышан, постановление правительства должно помочь решить многие из нынешних острейших проблем СМИ", - считает Катырин.

Предложения ТПП

Катырин 15 апреля направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры поддержки для региональных и муниципальных медиа, потерявших до 90% рекламных доходов на фоне ситуации с коронавирусом.

В частности, он просил обязать глав администраций субъектов федерации не сокращать (а в случае уже проведенных сокращений - восстановить) используемые в регионе формы бюджетной поддержки региональных и муниципальных телевещателей. Кроме того, он предлагал применить доступные в соответствии с бюджетным и налоговым кодексами меры в виде временного, на период до сентября 2020 года, снижения ставок по налогам, перечисляемым в региональные и муниципальные бюджеты, для региональных и муниципальных медиа.

Пострадавшие отрасли

Сейчас в список наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом включены авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика; розничная торговля непродовольственными товарами.