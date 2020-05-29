Минэнерго Белоруссии утверждает, что не имеет задолженности за российский газ

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Белорусское Минэнерго утверждает, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.

"Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

В Минэнерго Белоруссии заявили, что "расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что газовый холдинг готов начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн. Письмо с изложением этой позиции было направлено министру энергетики Белоруссии.

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин во время телефонного разговора в среду договорились поручить главам министерств энергетики двух стран продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.

14 мая премьер Белоруссии после встречи с президентом Александром Лукашенко заявил, что республика рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ. Тогда Румас сказал, что оптовая цена за 1 тыс. куб. м газа составляет $80, в то время как по контракту с Россией Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. куб.

13 апреля Лукашенко заявил, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной из-за пандемии ситуации. 9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но, если соглашение подписано, оно должно исполняться.