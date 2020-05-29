Промсвязьбанк с 1 июня начинает прием заявок на кредиты бизнесу по ставке 2%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) с 1 июня начинает прием заявок на кредиты для бизнеса по ставке 2% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С 1 июня ПСБ начинает прием заявок на льготный кредит на возобновление деятельности по ставке 2% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства. Средства будут доступны представителям бизнеса из наиболее пострадавших отраслей", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что оформить заявку на кредит можно полностью онлайн по трем документам до 1 ноября текущего года.

По словам руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константина Басманова, банк уже выдал более 1 млрд рублей по программе льготного кредитования на выплату зарплаты под 0%. При этом в рамках новой программы поддержки ПСБ также ожидает значительного объема обращений.

Кредит на занятость

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита. Проценты по займу будут капитализироваться.

Срок погашения - 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны. Если 80% - спишут половину.

Эта программа поможет сохранить 7 млн рабочих мест, полагает Путин.