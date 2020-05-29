Россия вдвое увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в I квартале

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. РФ заняла третье место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в I квартале 2020 года. Поставки российского топлива составили 56,45 млн баррелей, что вдвое превышает показатели аналогичного периода 2019 года, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом основная доля поставок из РФ пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 11,16 млн баррелей.

В марте Россия отправила в США чуть более 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов (тоже третье место в списке поставщиков), из них нефти - 4,89 млн баррелей. По этому показателю РФ заняла только седьмое место, уступив Канаде, Мексике, Саудовской Аравии, Колумбии, Ираку и Эквадору.

По итогам марта экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США вырос почти в два раза в годовом выражении, при этом поставки только нефти увеличились на 68%.

При этом Россия по-прежнему опережает Саудовскую Аравию, которая заняла четвертое место в списке экспортеров нефти и нефтепродуктов в США (40,6 млн баррелей с начала года и 13,8 млн баррелей в марте).

Основным поставщиком стала Канада (407,87 млн баррелей за I квартал), на втором месте - Мексика (74,64 млн баррелей за первые три месяца года).

США в марте импортировали 195,18 млн баррелей нефти, в I квартале - 582,9 млн баррелей.