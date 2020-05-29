Власти Петербурга закупят 45 машин скорой помощи до конца июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на поставку 45 машин скорой помощи до 31 июля 2020 года для нужд городского государственного учреждения здравоохранения "Медицинский санитарный транспорт" (принадлежит правительству Санкт-Петербурга). Начальная (максимальная) стоимость контракта оценивается в 174,1 млн рублей, следует из сведений на сайте госзакупок.

"Поставка санитарного транспорта, в том числе автомобили скорой медицинской помощи для врачебных бригад ГССМП, автомобили скорой медицинской помощи для врачебных бригад ОСМП, реанимобиль для выездных анестезиолого-реанимационных неонатальных бригад", - говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит осуществить поставку подвижного состава несколькими партиями 15 и 31 июля. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 3 июня. Как следует из конкурсной документации, мощность двигателя специализированного транспорта должна составлять не менее 125 л/с.

В управлении учреждения "Медицинский санитарный транспорт" находятся 650 автомобилей скорой помощи, в штате числится более 2 тыс. водителей, прошедших специальное обучение по работе на автомобилях экстренных служб. Ежедневно на линию выходит в круглосуточном режиме 600 санитарных автомобилей, следует из данных на официальном сайте организации.