Карелия получит 1 млрд рублей до 2024 года на поддержку бизнеса

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. /ТАСС/. Федеральные власти выделят 1 млрд рублей до 2024 года бюджету Карелии для финансирования региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Деньги будут предоставлены в рамках программы социально-экономического развития региона, сообщил журналистам министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее Карелия была включена в список десяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная помощь.

"Эффективность наших мер поддержки уже высоко оценена Минэкономразвития РФ, куратором нашего региона. В индивидуальной программе республики, которая утверждена, часть средств выделена именно на реализацию мер поддержки в рамках регионального законодательства. Карелия получит 1 млрд рублей до 2024 года, из них 343 млн - в этом году", - сказал министр.

В Карелии предпринимателям предоставлен спектр мер поддержки, в том числе для тех, кто готов вкладывать в развитие экономики региона. Для инвесторов власти предусмотрели разные формы освобождения от налогов, а также субсидирование ряда расходов. "Недавно завершили очередной отбор, приняв заявления от инвесторов на компенсацию процентных ставок по кредитам. Бизнес берет кредиты на свое развитие, инвестирует в свои предприятия, увеличивает количество сотрудников, показывает рост платежей в бюджеты всех уровней. Взамен мы компенсируем проценты по кредитам. На эти цели из бюджета в этом году было направлено 150 млн рублей. 16 предприятий уже получили эти субсидии", - рассказал Ермолаев.

С 2020 года инвесторы также смогут вернуть деньги, потраченные на технику и оборудование. Частично на эти цели направят и федеральные средства, направленные в 2020 году по линии программы социально-экономического развития. Они также пойдут на компенсацию затрат по строительству и реконструкции зданий или сооружений для развития предпринимательства в регионе.