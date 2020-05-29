Федеральная дотация в бюджет Вологодской области покроет около половины ущерба от пандемии

ТАСС, 29 мая. Дополнительная финансовая помощь Вологодской области из федерального бюджета в размере 2,6 млрд рублей не покроет в полном объеме выпадающие доходы региона, возникшие из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента финансов региона. Ущерб для бюджета от пандемии в области оценили в 5,2 млрд рублей, таким образом, федеральная дотация позволит компенсировать около половины суммы.

"Учитывая, что за истекший период текущего года в бюджет области уже недополучено свыше 5 млрд рублей собственных доходных источников, оказанная федеральным центром дополнительная поддержка не покрывает в полном объеме выпадающие доходы бюджета", - сказали в ведомстве, добавив, что деньги в область уже поступили, они пойдут на выплату зарплат в бюджетных организациях, соцподдержку граждан, обслуживание систем жизнеобеспечения и подготовку образовательных учреждений к учебному году.

По итогам первых четырех месяцев 2020 года бюджет области получил 22,8 млрд рублей дохода, что составляет 28,7% от годового уровня при нормативном показателе для этого периода в 33,3%. По сравнению с периодом с января по апрель 2019 года Вологодская область недополучила 5,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

"Резкое сокращение прибыли и возникновение убытков повлекло к существенному снижению, прежде всего, поступлений по налогу на прибыль организаций, объем которого упал на 46%, или на 4,6 млрд рублей", - отметили в департаменте.

Для сохранения баланса показателей бюджета области власти принимают меры по мобилизации дополнительных доходов, а также оптимизируют бюджетные расходы. В частности, временно приостановлено финансирование некоторых направлений на общую сумму 4,3 млрд рублей. Кроме того, руководство работает над возможностью продлить сроки погашения реструктуризированного долга по бюджетным кредитам с 7 до 12 лет.

"При этом по решению, принятому на федеральном уровне, субъекты РФ освобождаются от уплаты в 2020 году задолженности по бюджетным кредитам. Для нашей области объем задолженности по кредитам, который планировался к погашению в 2020 году, составляет 1,7 млрд рублей. Данная сумма планируется к погашению начиная с 2025 года", - рассказали в финансовом департаменте области, подчеркнув, что высвободившиеся деньги также пойдут на компенсацию выпадающих доходов бюджета.