Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Включение книгоиздания в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса, - важнейшая мера для выживания отрасли, считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Государственная поддержка книгоиздания позволит сохранить книги и книжную отрасль, а это значит, обеспечить национальную безопасность российского государства, сохранить содержательную основу для развития всего российского общества", - отметил Степашин, слова которого привели в пятницу в пресс-службе книжного союза.

По его словам, очень важно, что правительство "понимает значимость книжной отрасли для российского общества".

Ранее Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России, Ассоциация книгораспространителей независимых государств неоднократно обращались в кабмин за поддержкой в связи с катастрофическими последствиями, вызванными пандемией коронавируса. Также было опубликовано открытое письмо книжников, которое подписали более 600 писателей, издателей, книгораспространителей, библиотекарей, деятелей культуры и искусства.

При этом, отметили в РКС, в перечень не попала оптовая книжная торговля и полиграфическая деятельность, которые "являются важнейшими составляющими в общей экономической цепочке книжной отрасли". "Надеемся, что правительство Российской Федерации сможет комплексно подойти к вопросу поддержки всей книжной отрасли и распространит меры поддержки на все организации книжной отрасли вне зависимости от отнесения или неотнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул президент РКС

Со своей стороны, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев заметил, что в это непростое время книжное сообщество общими усилиями смогло отстоять интересы отрасли и читателей. По его словам, государственные меры поддержки помогут региональным издательствам продолжить свою творческую деятельность.

Включение в перечень

Ранее в пятницу стало известно, что Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших отраслей экономики из-за коронавируса.

Воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.