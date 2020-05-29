Три европейских энергопровайдера объединились для разработки блокчейн-платформы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Три крупных европейских сетевых оператора объединились для создания единой блокчейн-платформы, позволяющей балансировать распределенные энергоресурсы. В проекте примут участие компании TenneT (Германия, Нидерланды), Swissgrid (Швейцария) и итальянская Terna, сообщило издание Green Tech Media.

"По нашим оценкам, к 2030 году в Европе особо важную роль будут играть десятки тысяч домашних аккумуляторов и электростанций, которые потребуется интегрировать в единую сеть. Использование технологии блокчейн позволяет создать распределенный децентрализованный реестр для учета большого количества транзакций и одновременно обеспечить высокий уровень защиты данных", - сказал ведущий специалист по цифровым преобразованиям TenneT Рене Керкместер.

По итогам годичного тендера для разработки цифрового решения была выбрана платформа Hyperledger с открытым исходным кодом, а поставщиком услуг стала технологическая компания IBM. Ожидается, что внедрение новой платформы позволит эффективно балансировать нагрузку в сети, интегрируя множество распределенных ресурсов, таких как аккумуляторы, тепловые насосы и электромобили. Таким образом, владельцы частных энергетических активов смогут стать полноценными участниками рынка и предлагать свои ресурсы сетевым операторам на коммерческой основе, что позволит повысить долю использования возобновляемой энергии в сети.

Инициатива будет реализована в рамках консорциума Equigy, созданного в прошлом месяце. Ожидается, что в ближайшее время к проекту также присоединится датский энергопровайдер Energinet.