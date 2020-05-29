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Индексы Мосбиржи и РТС за май прибавили 4% и 9,6%

Таким образом, май смог частично компенсировать падение российского рынка в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи за май прибавил 4%, увеличившись до 2734,83 пункта, следует из данных торгов.

Индекс РТС за месяц вырос на 9,6%, до 1218,36 пункта.

Таким образом, май смог частично компенсировать падение российского рынка в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Однако по сравнению с началом года рынок все еще пребывает только в начале восстановления. С января по май включительно индекс Мосбиржи потерял 11%, валютный показатель РТС - около 19,6%.

В свою очередь цены на нефть мае также продемонстрировали рост, июльские фьючерсы Brent смогли закрепиться выше $35 за баррель. За месяц показатель подрос на 34%. Российская валюта также укрепилась. Доллар к рублю снизился на 6,1%, евро - на 4,8%.

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