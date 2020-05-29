ВЭБ.РФ в I квартале нарастил активы почти на 7%, до 3,4 трлн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ по итогам I квартала 2020 года нарастила активы почти на 7%, до 3,4 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Достаточность капитала госкорпорации превысила 12%, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

Активы группы в I квартале показали рост на 6,9% или 218,8 млрд рублей по сравнению с началом года, достигнув 3,4 трлн рублей. Обязательства группы по состоянию на 31 марта 2020 года увеличились на 10,2% или на 280,5 млрд рублей, до 3 трлн рублей.

"При поддержке правительства ВЭБ.РФ активно движется по повестке развития и в части реализации решений по предоставлению поддержки бизнесу в период пандемии COVID-19. Показатель достаточности капитала выше 12%, сформированный буфер ликвидности позволяет финансировать важнейшие для экономики проекты. При этом на результат первого квартала повлияло как формирование резервов - мы довольно консервативны и формируем их исходя из консервативных же оценок и прогнозов, так и сокращение чистого процентного дохода на фоне глобального снижения рыночных ставок кредитования", - прокомментировал итоги квартала главный финансист ВЭБ.РФ Андрей Московских, слова которого приводит пресс-служба.

Вместе с тем ВЭБ.РФ признал убыток в размере 19,8 млрд рублей. Как говорится в сообщении госкорпорации, основным фактором, определившим отрицательный финансовый результат, стало создание резервов, в том числе в валюте.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что убыток госкорпорации является следствием обязательств предыдущих периодов.

В настоящее время в портфеле ВЭБ.РФ более 200 проектов, в том числе строительство танкеров на судоверфи "Звезда" в Приморском крае и газохимический комплекс в Ленинградской области.