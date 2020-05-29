Торговая сеть "Дикси" вышла с экспресс-доставкой в Санкт-Петербург

ТАСС, 29 мая. Экспресс-доставка "Дикси", запущенная 1 мая, появилась в Санкт-Петербурге и до конца июня начнет работать в Ленинградской области, говорится в сообщении компании.

"Доставка уже действует в Москве и Подмосковье. До конца июня к сервису подключатся магазины в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Доставка осуществляется в течение суток. Минимальная сумма заказа составляет 500 рублей, стоимость доставки зависит от веса товаров и расстояния и начинается от 150 рублей.

Ранее в конце мая X5 Retail Group также вышла с экспресс-доставкой в Санкт-Петербург. О планах по экспансии в северную столицу также в этом месяце заявил "Утконос".

Группа компаний "Дикси" (входит в DKBR Mega Retail Group, которая также управляет сетями "Бристоль" и "Красное & Белое") управляет 2,6 тыс. магазинов, включая магазины "у дома" "Дикси", магазины сети "Виктория" и компактные гипермаркеты "Мегамарт" и "Минимарт". Магазины группы работают в 755 городах на территории Центрального, Северо-Западного, Уральского округов, а также в Калининградской области.