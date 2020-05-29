Банки одобрили более 35 тыс. кредитов на зарплаты на сумму более 89 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские банки одобрили более 35 тыс. заявок на кредиты предприятиям в целях выплаты зарплат, общая сумма таких займов уже превысила 89 млрд рублей. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"На 27 мая данные для мониторинга программы поддержки занятости "Кредиты на выплату заработной платы" поступили от 41 банка. За неделю (за период с 20 мая) объем заключенных кредитных договоров увеличился на 30%, сумма одобренных заявок (более 35 тыс.) превысила 89 млрд рублей", - отмечается в документе.

Также по состоянию на 27 мая 28 банков заключили генеральные соглашения с Банком России в рамках программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (программы льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). Задолженность по данным кредитам за неделю увеличилась на 34,5 млрд рублей, до 237 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Реструктуризация кредитов

Количество заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц, включая заявки на кредитные каникулы, снизилось на 10% за неделю с 21 по 27 мая и составило примерно 173 тыс.

"С 21 по 27 мая поступило примерно 173 тыс. заявок, это на 10% меньше, чем на предыдущей неделе (с 14 по 20 мая), когда банками было получено примерно 192 тыс. требований. Наибольшее количество заявлений было получено на неделе с 16 по 22 апреля - свыше 400 тыс. требований", - говорится в материале.

Всего на 27 мая от физических лиц поступило более 1,9 млн заявок на реструктуризацию. Банками рассмотрено 1,8 млн заявлений граждан. Удовлетворено 1,1 млн заявлений о реструктуризации кредитов, отказано по 685,1 тыс. заявлений.

За неделю с 21 по 27 мая доля одобренных требований увеличилась с 60% до 61,8% от рассмотренных.

Обращений о предоставлении кредитных каникул получено 282,1 тыс., удовлетворено 66,5% рассмотренных. Уровень одобрения заявок на кредитные каникулы примерно соответствует уровню прошлой недели и в целом остается высоким, за исключением автокредитов, отмечает регулятор. Так, по ипотеке он превышает 78%, по потребительским кредитам - 65%, по кредитным картам - 72%, по автокредитам - 24%.

По ипотечным каникулам, в рамках федерального закона по поддержке граждан в период пандемии, с 21 по 27 мая было одобрено 43,6 тыс. заявок, или в 78,3% случаев (на прошлой неделе - 78,1%), по потребительским кредитам граждан - 70 тыс. заявок или в 65,4% (63,9%). В рамках обычных программ ипотечных каникул (76 ФЗ) за отчетный период поступило 17,4 тыс. заявок, одобрено 5,3 тыс. рассмотренных заявок, или 49,7% (по результатам прошлой недели - 49,9%).

Также в период с 20 марта по 13 мая 2020 года 11 системно значимых кредитных организаций реструктурировали более чем 1,6 тыс. кредитов юридических лиц (кроме малого и среднего бизнеса) на общую сумму в 1,5 трлн рублей или 4,7% от совокупного портфеля системно значимых банков.

Банк России провел опрос 72 кредитных организаций.

Рынок вкладов

Россияне сохраняют невысокую активность на рынке вкладов, с 20 по 24 мая их объем увеличился всего на 0,2%, следует из материалов Банка России.

"Население сохраняло невысокую активность на рынке вкладов: с 20 по 24 мая их объем вырос на 0,2%. Это не полностью компенсировало сокращение показателя в первые две декады месяца, обусловленное желанием части населения иметь запас наличных средств в условиях продолжающегося действия режима самоизоляции", - говорится в материалах.

Однако в ЦБ отмечают, что данные на промежуточную дату не являются в полной мере показательными, поскольку в конце месяца традиционно наблюдается рост объема вкладов, связанный с начислением процентов, зарплат, пособий, пенсий и других выплат. Всего, по данным регулятора, с начала мая объем вкладов уменьшился на 0,4%.

Также в материалах отмечается, что максимальная ставка по вкладам в российских банках во второй декаде мая снизилась до уровня конца апреля и составила 5,4%.

"Данные оперативного мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам за вторую декаду мая показали снижение максимальной ставки по депозитам населения до уровня конца апреля (5,4%) после небольшого роста в первой декаде мая на фоне появления депозитных продуктов с повышенной ставкой в рамках праздничных акций", - сообщается ЦБ.

Помимо этого, в период с 20 по 24 мая регулятор зафиксировал сдержанную кредитную активность. Так, розничный кредитный портфель показывал околонулевую динамику, а с начала мая снижение требований банков к населению составило 0,4%.

Объем вложений

Объем вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) с 25 по 28 мая увеличился на 20 млрд руб.

"Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД увеличился на 20,0 млрд руб.", - указано в материале.

Доля иностранных инвесторов за данный период увеличилась с 30,1% до 30,8%. Отмечается, что нерезиденты приобретали ОФЗ на аукционах и внебиржевом рынке. Средний срок до погашения портфеля ОФЗ у нерезидентов на 28 мая составил 7,4 года.

В целом с 25 по 28 мая на рынке ОФЗ наблюдалось снижение доходностей на ближнем конце кривой (на сроках до погашения 1-2 года) и рост на дальнем. В среднем кривая доходности ОФЗ выросла на 2 базисных пункта. Регулятор добавил, что за апрель май 2020 года Минфин России смог привлечь 119,1% (714,7 млрд руб.) от запланированного объема привлечения.

Профицит ликвидности

Профицит ликвидности российских банков с 22 по 28 мая вырос на 3,2%, до 1,59 трлн руб.

"В период с 22 по 28 мая структурный профицит ликвидности вырос на 0,05 трлн руб. (до 1,59 трлн руб.)", - следует из материалов ЦБ.

Также отмечается, что в течение данного периода участники рынка не предъявляли спроса на инструменты Банка России по предоставлению ликвидности (операции репо и "валютный своп").

Кроме того, ввиду отсутствия необходимого количества заявок аукцион репо Банка России на срок один месяц, проведенный 25 мая, был признан несостоявшимся, что подтверждает достаточность текущего уровня ликвидности российского банковского сектора, отметил регулятор.

В ЦБ добавили, что с 25 мая 2020 г. была открыта новая безотзывная кредитная линия для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности лимитом в 110 млрд рублей. На 28 мая общий показатель ликвидности шести системно значимых кредитных организаций (СЗКО) составил 1,8 трлн рублей. Согласно прогнозу регулятора, на конец 2020 года профицит ликвидности составит 2,1-2,7 трлн рублей.

Ограничительные меры

Лишь 17% предприятий сообщили о сохранении ограничительных мер из-за коронавируса, при этом 63% - об их постепенной отмене в период с 15 по 21 мая, следует из материалов ЦБ.

"Согласно результатам опроса Банка России, в период с 15 по 21 мая доля предприятий, столкнувшихся с отменой или сокращением заказов, опустилась до 45% (по сравнению с 47% неделей ранее), что сопровождалось улучшением индикаторов спроса на продукцию. Лишь 17% предприятий сообщили о сохранении ограничительных мер из-за коронавируса, а 63% - об их постепенной отмене", - сообщает регулятор.

По данным Банка России, доля компаний, сообщающих о недостатке оборотных средств, увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 2 п. п., до 36%.

"Это указывает на постепенное нарастание финансовых проблем. Для многих компаний эта проблема окажется временной, их финансовое положение будет восстанавливаться по мере восстановления экономики. Однако для предприятий с высокой долговой нагрузкой риски могут быть выше", - отмечает регулятор.

Рост цен

Рост потребительских цен в мае в месячном выражении предварительно составит 0,28%, годовая инфляция останется в диапазоне 3-3,1%, следует из материалов Банка России.

"Темп роста потребительских цен немного ускорился после последовательного замедления с начала мая - до 0,1% за период с 19 по 25 мая (по сравнению с 0,01% за шестидневный период с 13 по 18 мая). Рост цен в мае с поправкой на сезонность предварительно оценивается на уровне 0,28%. Оценка годовой инфляции остается в диапазоне 3,0-3,1%", - указывает ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что баланс рисков смещается от проинфляционных к дезинфляционным, несмотря на ускорение роста потребительских цен в течение последней недели. Снижение цен производителей поддерживает понижательное давление на потребительскую инфляцию.