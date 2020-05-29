"Согаз" в 2019 году увеличил объем страховых премий на 58,3%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Объем страховых премий Группы "Согаз" по итогам 2019 года увеличился на 58,3% по сравнению с показателем 2018 года и составил рекордные 356,2 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании по международным стандартам (МСФО)

"По итогам 2019 года объем страховых премий Группы "Согаз" с учетом входящего перестрахования и без учета ОМС увеличился на 58,3% по сравнению с показателем 2018 года и составил рекордные 356,2 млрд рублей. Активы группы достигли 813,8 млрд рублей (+18,4%). Чистая прибыль Группы "Согаз" по МСФО за 2019 год осталась примерно на уровне 2018 года и составила 49 млрд рублей", - отмечается в материалах страховщика.

По словам председателя правления АО "Согаз" Антона Устинова, по основным результирующим показателям компания заметно превысила как плановые значения, так и фактические показатели за 2018 год, а также среднерыночную динамику.

"В частности, это связано с ростом объемов по ключевым для нас направлениям. Мы остаемся безусловными лидерами не только по сборам, но и по выплатам", - отметил он.

По итогам 2019 года наибольшую долю в портфеле группы заняло страхование от несчастных случаев - сборы по этому направлению составили 81,3 млрд рублей, что более чем в три раза превышает уровень 2018 года. На втором месте - страхование имущества, сборы по которому увеличились до 74,4 млрд руб. (+27,6%). В тройке крупнейших направлений бизнеса также находится ДМС, сборы по которому увеличились до 67,8 млрд руб. (+19,7%).

Отмечается также, что совокупные страховые выплаты Группы "Согаз" за 2019 год составили 135,72 млрд рублей, что на 10,3% больше показателя за 2018 год. Коэффициент убыточности с учетом косвенных расходов на урегулирование убытков по итогам 2019 года составил 63%. Результат страховой деятельности Группы "Согаз" составил 42,86 млрд рублей (+30%).