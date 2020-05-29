Строительство второго мусорозавода началось в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Строители приступили к возведению второго подмосковного завода "Энергия из отходов" под Наро-Фоминском. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании "РТ-Инвест" (входит в Ростех).

"Компания Hitachi Zosen Inova приступила к производству оборудования для второго подмосковного завода "Энергия из отходов". На сегодняшний день на строительной площадке уже завершены подготовительные работы, начаты работы по подготовке к устройству железобетонных конструкций", - говорится в сообщении.

Завод строится в Наро-Фоминском городском округе Московской области вблизи деревни Могутово. Ежегодно предприятие сможет перерабатывать до 700 тыс. тонн оставшихся после сортировки отходов и обеспечивать электроэнергией около 400 тыс. жителей Подмосковья.

Оборудование для завода поставляет японско-швейцарский консорциум Hitachi Zosen Inova (HZI), технологии и разработки которого были локализованы в России. В частности, все котельное оборудование производят на предприятии Росатома (на заводе "ЗиО-Подольск" - дочерней компании "Атомэнергомаш").

По словам генерального директора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова, главная задача - нулевое захоронение отходов и отказ от полигонов к 2025 году на всей территории присутствия компании.

В России ведется проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) компанией "РТ-Инвест" (входит в структуру Ростеха). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.