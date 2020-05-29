Минпромторг оценил стоимость опережающих закупок машин для поддержки автопрома в кризис

МОСКВА, 29 мая./ТАСС/. Опережающие закупки 33 тыс. машин госкомпаниями и органами власти в 2020 году для поддержки российского автопрома в период кризиса обойдутся в 70 млрд рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Ранее президент Владимир Путин поручил до 1 июня закупить автомобили для Росгвардии, МЧС, Минобороны и госкомпаний, которые ранее планировалось приобрести в 2021-2022 гг. В общей сложности речь шла о 33,5 тыс. машин. Для исполнения поручения Минпромторг разработал соответствующий законопроект.

"Суть проекта - в возможности обеспечения льготным финансированием исполнения договоров поставки в 2020 году автомобильной техники для органов власти и госкомпаний. В соответствии с проектом постановления, в 2020 году ожидается опережающая закупка автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями в объеме не менее 33 тыс. единиц на общую сумму не менее 70 млрд рублей. Оплата по заключаемым договорам на поставку техники будет осуществлена в 2020-2022 годах в зависимости от периода, в котором на данную закупку были предусмотрены средства", - сообщили в Минпромторге.

В конце мая правительство РФ выделило 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне пандемии коронавируса. Как уточнили в Минпромторге, 7 млрд рублей пойдет на программы льготного автокредитования, 6 млрд рублей - на льготный автолизинг, 2,5 млрд рублей - на финансирование новой программы "Доступная аренда", которую запустят в июне этого года. Также 4,5 млрд рублей будет направлено на обеспечение опережающей закупки автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями, оставшиеся 5 млрд - на закупки автомобилей скорой помощи для регионов.