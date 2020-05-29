"Россети" планируют скорректировать программу цифровизации к апрелю 2021 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует скорректировать программу цифровой трансформации до 2030 года в срок до апреля 2021 года. Об этом сообщается в материалах "Россетей".

"Менеджменту "Россетей" [поручено] обеспечить вынесение на рассмотрение совета директоров корректировки программы "Цифровая трансформация группы компаний "Россети" на период до 2030 года" с учетом представления финансово-экономических моделей по сквозным проектам", - говорится в материалах совета директоров компании от 29 мая. Совет утвердил программу цифровизации группы до 2030 года в новой редакции.

"Россети" также в июле этого года рассмотрят методики оценки эффективности цифровых проектов, планируемых к реализации в рамках программы.

Кроме того, совет директоров одобрил перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации. Менеджменту рекомендовано при этом минимально сокращать инвестиционные расходы.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.