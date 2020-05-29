Украина 5 июня ожидает получения нового транша МВФ на $1,9 млрд

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украина ожидает, что первый транш в размере $1,9 млрд из новой кредитной программы МВФ 5 июня поступит в распоряжение страны. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы завершили переговоры с МВФ. 5 июня мы ожидаем подписания договора и получения первого транша", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Новая программа, по словам Шмыгаля, предусматривает предоставление Украине кредита на $5 млрд в течение 18 месяцев. "Первый транш ожидается в размере $1,9 млрд 5-6 июня. Осенью еще $1,6 млрд, в следующем году - $1,5 млрд", - уточнил глава правительства.

Комментируя опубликованные в СМИ условия меморандума с МВФ, премьер заверил, что они "абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в стране". "Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ", - пояснил Шмыгаль.

Украинское правительство утвердило проект меморандума с МВФ еще 20 мая, однако текст документа не был обнародован. Позже ряд украинских СМИ стали публиковать выдержки из него, в связи с чем партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвала руководство страны "публично отчитаться перед парламентом о параметрах меморандума с МВФ и раскрыть все взятые обязательства". По данным ОПЗЖ, во исполнение условий кредиторов Украина намерена продолжать реформы медицины и образования, предполагающие закрытие "лишних" больниц и школ, сокращение врачей, учителей, введение платы за медицинские услуги для пациентов.

Для подписания меморандума с МВФ Украина должна была выполнить два ключевых условия: открыть рынок сельскохозяйственной земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. 28 апреля Зеленский подписал закон о рынке земли, 21 мая - закон о банках.