Росатом планирует построить в Москве дата-центр большой мощности вместе с ФСК ЕЭС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Росатом и ФСК ЕЭС (входит в "Россети") подписали соглашение по созданию центра обработки данных (ЦОД) большой мощности в Москве. Об этом говорится в годовом отчете "Атомэнергопрома", консолидирующего гражданские активы Росатома.

"В 2019 году полностью введен в эксплуатацию крупнейший в России и один из крупнейших в Европе Центр обработки и хранения данных (ЦОД) мощностью 48 МВт вблизи Калининской АЭС. Начат совместный с компанией IBM проект по созданию облачного сервиса на open-sourсe технологиях, что позволит использовать ресурсы ЦОДа проектным командам, институтам, научным сообществам, стартапам и другими коллективам, заинтересованным в цифровых инновациях. Подписано соглашение с ФСК ЕЭС по созданию гипер-ЦОДа в г. Москве", - отмечается в документе.

Соответствующее соглашение было подписано в 2019 году.

Ранее сообщалось, что "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) планирует построить в Москве два ЦОДа, один из которых будет рассчитан на более чем 2 тыс. стоек, что позволит назвать его "гипер-ЦОДом".

ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, является оператором Единой национальной электрической сети России. Основным акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети".