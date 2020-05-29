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Глава "Нафтогаза" призвал власти Украины рассмотреть увеличение пошлин на топливо из РФ

Андрей Коболев также призвал Министерство развития экономики Украины "дать надлежащую оценку влиянию импорта топлива из России на деятельность национальных товаропроизводителей"

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев призвал Министерство развития экономики Украины рассмотреть предложение национальных производителей нефтепродуктов ввести пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%. Об этом в пятницу сообщило украинское агентство UNIAN.

"21 января 2020 года в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины была подана совместная жалоба компаний "Укргаздобыча", "Укртатнафта" и "Укрнафта" о возбуждении и проведении компенсационного расследования в отношении импорта на Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из РФ. <...> Представителями профильного департамента так и не было проведено с заявителями никаких консультаций или встреч", - говорится в письме Коболева, которое оказалось в распоряжении агентства.

Глава "Нафтогаза" призвал министерство "дать надлежащую оценку влиянию импорта топлива из России на деятельность национальных товаропроизводителей, особенно в условиях резкого падения цен".

В начале года три компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, так как считали, что при поставках топлива из России происходит нарушение правил конкуренции. В заявлении отмечалось, что доля российских нефтепродуктов в общем объеме импорта на рынке дизтоплива достигла 47%, сжиженного газа - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы и Польши. В связи с этим украинские производители настаивали на пошлинах по ставке 8,46%.

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