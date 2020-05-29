Глава "Нафтогаза" призвал власти Украины рассмотреть увеличение пошлин на топливо из РФ

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев призвал Министерство развития экономики Украины рассмотреть предложение национальных производителей нефтепродуктов ввести пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%. Об этом в пятницу сообщило украинское агентство UNIAN.

"21 января 2020 года в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины была подана совместная жалоба компаний "Укргаздобыча", "Укртатнафта" и "Укрнафта" о возбуждении и проведении компенсационного расследования в отношении импорта на Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из РФ. <...> Представителями профильного департамента так и не было проведено с заявителями никаких консультаций или встреч", - говорится в письме Коболева, которое оказалось в распоряжении агентства.

Глава "Нафтогаза" призвал министерство "дать надлежащую оценку влиянию импорта топлива из России на деятельность национальных товаропроизводителей, особенно в условиях резкого падения цен".

В начале года три компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, так как считали, что при поставках топлива из России происходит нарушение правил конкуренции. В заявлении отмечалось, что доля российских нефтепродуктов в общем объеме импорта на рынке дизтоплива достигла 47%, сжиженного газа - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы и Польши. В связи с этим украинские производители настаивали на пошлинах по ставке 8,46%.