Жители Гонконга массово скупают доллары в обменных пунктах, опасаясь усиления санкций США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 мая. /ТАСС/. Дефицит наличных долларов США наблюдается в обменных пунктах Гонконга, где население бросилось скупать американскую валюту, опасаясь усиления санкционного давления Вашингтона и возможных изменений в монетарной политике. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

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"Долларов США практически нигде не осталось в наличии. Количество другой иностранной валюты, доступной для обмена, тоже сейчас крайне ограничено", - подтвердил корреспонденту ТАСС владелец одного из обменных пунктов в районе Монгкок по фамилии Цанг. По его словам, многие клиенты стремятся обменивать сейчас довольно крупные суммы, порой сотни тысяч гонконгских долларов. При этом они также выражают готовность скупать и другую валюту - евро, фунты стерлингов, австралийские доллары.

Такой ажиотаж, как отмечают наблюдатели, связан тем, что жители Гонконга опасаются возможности изменения в системе привязки гонконгского доллара к американскому, а также негативных последствий санкций США.

Вашингтон, подвергнув резкой критике принятие Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, воспринял это как нарушение автономного статуса этой территории и обещал ответить санкциями. В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

Местный монетарный регулятор на днях уточнял, что законопроект о нацбезопасности Гонконга не предусматривает внесение каких-либо изменений в финансовую систему этого специального административного района, где сохранятся свободное движение капитала, действующая система обменного курса и свободная конвертируемость гонконгского доллара.

После перехода под юрисдикцию КНР по формуле "одна страна - две системы" в 1997 году бывший британский анклав на правах расширенной автономии сохранил собственную валюту и финансовую систему. Гонконгский доллар с 1983 года привязан к американскому, его курс поддерживается в строго установленном коридоре 7,75-7,85 к доллару США.