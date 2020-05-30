"Леруа Мерлен" устранила нарушения, выявленные в ходе проверок в Москве

В ведомстве напомнили, что в соответствии с предписанием о проведении мероприятий по профилактике распространения коронавируса провели внеплановую проверку трех магазинов сети в Москве. В каждом из них были обнаружены нарушения требований санитарного законодательства при обеззараживании воздуха и использовании средств дезинфекции. По итогам проверки были составлены протоколы об административном нарушении.

"Выявленные нарушения устранены", - сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее представитель московского управления Роспотребнадзора заявил газете "Ведомости", что ведомство выявило у столичных магазинов "Леруа Мерлен" нарушения санитарного законодательства. Сейчас по этому поводу проводится внеплановая выездная проверка, сообщил он изданию, не уточнив, какие именно правила нарушила компания. При этом ТАСС в компании сообщили, что "Леруа Мерлен" не получала от Роспотребнадзора уведомлений о проверках магазинов в Москве или Московской области, новых предписаний также не было.

Французская сеть гипермаркетов строительных материалов и товаров для ремонта "Леруа Мерлен" существует с 1923 года. Ее первый гипермаркет в России был открыт в Мытищах в 2004 году. На сегодняшний день у сети 104 магазина в 60 городах России.