В Совфеде предлагают сохранить для Крайнего Севера компенсацию стоимости поездки в отпуск

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо с предложением перенести на 2021 год право жителей Крайнего Севера на компенсацию стоимости поездки в отпуск, которым они не смогли воспользоваться из-за пандемии. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введен ряд ограничений, что вызывает значительные затруднения при использовании отпуска за пределами районов Крайнего Севера", - говорится в письме.

"В целях сохранения в создавшихся условиях гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, права на компенсацию просим внести изменения (дополнения) в нормативные правовые акты, предусмотрев перенос срока предоставления права на компенсацию стоимости проезда с 2020 года на 2021 год гражданам, у которых в 2020 году истекает второй год двухлетнего периода, и которые не воспользовались этим правом в 2019 году и 2020 году", - предлагает сенатор.

Как объясняет Кусайко, в настоящее время жителям Крайнего Севера законодательством РФ предоставлено право на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно один раз в два года. Компенсацию данных расходов работающим гражданам производит работодатель. Право на компенсацию стоимости проезда распространяется на неработающих членов семьи, несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Такие компенсационные выплаты со стороны Пенсионного фонда России также полагаются неработающим пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности. По словам Кусайко, к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся территории, которые входят в состав 24 субъектов РФ.

"Жители Крайнего Севера объединены общими условиями, характеризующими качество их жизни: неблагоприятные климатические условия, большая удаленность от основных центров экономики и культуры, повышенная себестоимость товаров, работ и услуг, высокая стоимость жизни и транспортных расходов. На севере организм человека испытывает воздействие природных экологических факторов, в частности, долговременной низкой температуры воздуха, контрастной динамики продолжительности светового дня, напряженного аэродинамического режима с резкими перепадами барометрического давления", - объясняет сенатор "острую необходимость" жителей данных районов в повышенной охране здоровья и труда.

Она добавила, что из-за ситуации с пандемией значительная часть жителей северных регионов не сможет провести отпуск в районах страны с благоприятными климатическими условиями. При этом выплаты в качестве компенсации расходов на билеты не суммируются в случае, если граждане своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию, уточняет Кусайко. Причина, по которой человек не реализовал свое право на компенсацию указанных расходов, значения не имеет. "Таким образом, граждане, для которых в 2020 году истекает второй год двухлетнего периода и которые не реализовали право на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно в 2019 году, утратят свое право на компенсацию, если не смогут в 2020 году выехать к месту отдыха", - подчеркивает сенатор.

Сколько человек в зоне риска

Сенатор приводит данные по Мурманской области, которую она представляет в Совете Федерации.

"По информации отделения Пенсионного Фонда РФ по Мурманской области, правом на компенсацию могут не воспользоваться до 26 302 неработающих пенсионеров, около 25 тысяч работников бюджетной сферы, десятки тысяч занятых в негосударственном секторе экономики, а также члены их семей, в том числе несовершеннолетние дети", - сказала Кусайко.

По ее словам, особенно остро данная проблема стоит в медицинских организациях, где "изменены графики отпусков и медицинские работники мобилизованы на борьбу с коронавирусной инфекцией".

"Компенсация расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно жителями Мурманской области и других северных регионов страны обоснованно расценивается как исключительно значимая социальная гарантия государства", - подчеркивает сенатор.