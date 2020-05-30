Шрёдер считает, что причин сомневаться в бесперебойных поставках газа из России нет

БЕРЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) уверен, что причин сомневаться в бесперебойных поставках газа из России в Европу нет и не было даже во времена холодной войны. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Я хочу лишь напомнить о том, что даже во времена холодной войны существовало тесное сотрудничество в газовом секторе между тогдашним СССР и Западной Германией, - отметил он. - Мы помним о знаменитой сделке "газ - трубы", которую впоследствии осуществил Гельмут Шмидт [федеральный канцлер ФРГ в 1974-1982 годах], в том числе, несмотря на противодействие американской стороны. И помним, что отношения поставок стабильны, никогда у нас не было причин сомневаться в готовности и пунктуальности российских, раньше советских, поставок".

"Это сохраняется", - добавил Шрёдер.

Касаясь вопроса, как будет обстоять дело с дальнейшей реализацией проекта "Северный поток - 2", Шрёдер указал на то, что "в этом вопросе правительство Германии всегда поддерживало сотрудничество и всегда положительно оценивало его". "Мне кажется, что так это и останется. Но в общем и целом, конечно, есть совместные интересы в том, что касается сотрудничества в энергетическом секторе, я имею в виду, прежде всего, поставки нефти и газа", - добавил он.

"Если сравнить сжиженный природный газ и газ, который поступает по трубе, то цены [на трубный газ] намного выгоднее, - сказал Шрёдер. - Мы получаем [газ] обоими способами, это правильно, но, разумеется, Германия заинтересована во взаимодействии с Россией".