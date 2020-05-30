Кабмин выделил на субсидии аэропортам почти 11 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в субботу.

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"Средства выделяются из Резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация", - пояснили в пресс-службе.

Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом. Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров.

Кроме того, субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.