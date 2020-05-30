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Кабмин одобрил проект изменений в закон о содействии разработке продукции Ростеха

Как отмечают в правительстве, принятие документа обеспечит сбалансированную загрузку мощностей организаций отрасли

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект внесения изменений в федеральный закон о содействии разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции госкорпорации "Ростех". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и статью 20 федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие законопроекта обеспечит сбалансированную загрузку мощностей организаций отрасли и выстраивание цепочек кооперации, позволяющих многократно и быстро нарастить объемы производства продукции, повышение уровня промышленной безопасности взрывоопасных производств в организациях отрасли.

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